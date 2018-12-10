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Понедельник, 10 декабря 2018, 17:35 мск

Новости Общество

Учителям и врачам запретят принимать подарки в целях борьбы с коррупцией

Власти хотят распространить антикоррупционные стандарты на работников организаций, которые финансируются из бюджета. Это значит, что врачам и учителям запретят принимать подарки, кроме цветов и канцелярской продукции. Об этом сообщили в департаменте развития государственной службы Минтруда.

Законопроект, который предусматривает включение ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления, под действие антикоррупционных стандартов, был внесен в Госдуму в конце ноября, передает РИА «Новости». Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.

Таким образом, учителям и врачам запретят принимать подарки. Исключение составят цветы, канцелярская печатная продукция или ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.

Кроме того, сотрудники должны будут сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.

Нарушение грозит работникам дисциплинарной ответственностью – замечанием, выговором и даже увольнением.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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