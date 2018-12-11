Росстат назвал регионы-рекордсмены по долгам за ЖКУ

Наибольшее число должников по ЖКХ проживает на юге России, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата. Большие проблемы с оплатой услуг ЖКХ в срок испытывают 33,8% жителей Ставропольского края, 28,5% жителей Кабардино-Балкарии, а также четверть опрошенных в Чувашии и Тыве. В Саратовской области не могут вовремя платить по счетам 22% опрошенных, в Астраханской области – 19,3%.

Лучше других россиян за услуги ЖКХ платят жители Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей, Севастополя и Камчатки. Здесь доля семей, имеющих проблемы с оплатой за «коммуналку», менее 1%.

Наибольшие проблемы с оплатой услуг ЖКХ имеют многодетные семьи – таких 16,8%. Еще одна проблемная группа – неполные семьи (таких 15,8%). Проблемы есть также у молодых семей (12,3%). По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, общий уровень возмещения населением затрат на услуги ЖКХ составляет, по данным Росстата, 96%.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что в местностях, где отсутствует газ и централизованное водоснабжение, вывоз бытовых отходов и центральная канализация, расходы на ЖКХ меньше, следовательно, и число должников. Сафонов подчеркивает, что система социальной помощи нуждается в перенастройке. И данная задача должна стоять в повестке дня федеральной власти, в том числе в контексте политики оплаты труда бюджетников, чтобы индексация заработной платы учитывала рост нагрузки по ЖКХ – платежам.

«Следует также более четко определить методику помощи малообеспеченным и многодетным семьям, которая должна учитывать не только общий размер дохода на семью, но и структуру расходов. Поскольку многодетные семьи объективно вынуждены тратить на ЖКХ больше средств, и это сокращает порой возможности обеспечения правильного, здорового питания детей, покупки им одежды, обуви, книг, школьных принадлежностей», – подчеркнул Сафонов.

По данным Минстроя, на сентябрь долги россиян за услуги ЖКХ достигли 535 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.12.18

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