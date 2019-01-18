Несколько тысяч сотрудников попадут под сокращение в Пенсионном фонде

Пенсионный фонд России в 2019 году сократит несколько тысяч сотрудников. В первую очередь это связано с развитием электронных услуг. Об этом сообщил глава ПФР Антон Дроздов.

«Мы планируем дальнейшую оптимизацию численности фонда. Она связана со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий», – сообщил Дроздов РБК.

По его словам, в ПФР обсуждается возможность использования инфраструктуры Фонда социального страхования. Что значительно увеличит доступность услуг ПФР для населения.

«У нас есть определенные планы, как правило, это несколько тысяч человек. Мы их пока еще до конца не определили, поскольку количество задач, которые на нас возложено в этом году, достаточно серьезное», – отметил Дродов.

Глава ПФР добавил, что течение ближайшего месяца должна быть утверждена «дорожная карта» оптимизации фонда.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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