В Совфеде предложили пересмотреть длительность новогодних каникул

Работодателей по согласованию с трудовыми коллективами можно наделить правом самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул, считает глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский.

Сенатор напомнил, что ранее с предложением дать гражданам возможность самим составлять продолжительность отдыха в новогодние дни выступили в Госдуме. «Я лично с трудом представляю, как в таком случае можно организовать слаженную работу предприятий, городского транспорта, коммунального хозяйства. Один сотрудник придет на работу, включит тумблер, а напряжение на линию подать некому, так как электрик еще празднует», – пояснил Рязанский.

Он также отметил, что отдельные коллективы могут в рамках коллективных договоров устанавливать свой режим работы. Например, уже сейчас это активно использует торговля. Крупные сети закрывают свои магазины на 1-2 января, так как покупателей после новогодней ночи мало, а оплачивать рабочую смену сотрудникам нерентабельно.

«Считаю, что все-таки в вопросах утверждения государственных праздников должна быть государственная политика», – подчеркнул Валерий Рязанский. И напомнил, что сейчас длинные новогодние каникулы совпадают со школьными каникулами. И, если родители не пролежат все 10 праздничных дней на диване, а грамотно организуют досуг, это пойдет на пользу и детям, и взрослым.

Как писал «Новый День», следующие длинные выходные ждут россиян с 8 по 10 марта в связи с Международным женским днем. Длинный отдых ожидается и в мае: выпавшие на праздники субботу и воскресенье (5 и 6 января), а также праздничную субботу 23 февраля, добавят к майским праздникам. Страна будет отдыхать с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, отмечая сначала День Весны и Труда, а затем и День Победы.

Также выходными будут три дня в ноябре, связанные с празднованием Дня народного единства (со 2 по 4 ноября).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.01.19

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