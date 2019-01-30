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Среда, 30 января 2019, 13:11 мск

Новости Общество

В России 315 торговых центров не работают из-за проблем с пожарной безопасностью

Проверки МЧС стали причиной приостановки деятельности 315 торгово-развлекательных центров по всей России. Об этом сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

По его словам, сотрудники ведомства проверили все ТЦ в стране на предмет пожарной безопасности. Собственники тех центров, которые были закрыты из-за нарушений, ведут работы по устранению недостатков, передает РИА «Новости».

Еникеев назвал наиболее проблемные регионы, среди них Тюмень, Новосибирск, Красноярский и Пермский края, а также Татарстан. В основном нарушения зафиксированы в части путей эвакуации при ЧП, а также неработоспособности систем оповещения и пожаротушения.

Напомним, массовые проверки пожарной безопасности в ТРЦ начались после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта прошлого года в городе Кемерово. Тогда жертвами ЧП стали 60 человек, большинство из которых – дети.

МЧС проверило порядка 90 тысяч объектов по всей стране. Было выявлено более 280 тысяч нарушений противопожарных требований.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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