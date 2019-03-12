Заботу о предпенсионерах возложили на детей и бывших супругов

Госдума приняла закон, по которому нетрудоспособные граждане предпенсионного возраста могут требовать алименты со своих детей и бывших супругов. По мнению экспертов, нововведение демонстрирует нежелание государства брать на себя ответственность за пожилых граждан, оставшихся без работы.

Поправки в статью 169 Семейного кодекса РФ предложил внести глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Законопроект сохраняет право на получение алиментов для нуждающихся в помощи лиц, достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин). Причем речь идет не только пенсионерах, но и гражданах предпенсионного возраста.

Авто инициативы пояснил, что нетрудоспособность является основанием для получения алиментов, в частности, дети должны содержать своих престарелых родителей. Однако законопроект предусматривает и алименты, которые могут обязать платить бывшего супруга в том случае, если экс-жена или муж, стали нетрудоспособными до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.

Кроме того, право на алименты также имеют нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчимы и мачехи, добавил Крашенинников.

Госдума приняла законопроект в третьем чтении, теперь его должен одобрить Совет Федерации и президент. Против нововведения выступили представители фракций ЛДПР и КПРФ. Противники инициативы указали, что подобные идеи будут крайне негативно восприняты обществом. Повышая пенсионный возраст, государство как бы говорит, что предпенсионеры способны еще трудиться, а, с другой стороны, признает, что нет, и при этом не обеспечивает их средствами к существованию.

Эксперты считают законопроект недоработанным и сырым, в таком виде норма только усложнит людям жизнь, но проблем не решит, пишет «Росбалт». «Сейчас супруги могут получать алименты со своих бывших супругов, только если они получили инвалидность в период брака. Но те формулировки, которые предлагает новый закон, – это, конечно, бред полный, – отмечает юрист Антон Сорвачев. – Получится, что люди, один раз сходив в загс, женившись или выйдя замуж, могут испортить себе всю дальнейшую жизнь».

Сваливая содержание нетрудоспособных пожилых людей на их детей и бывших супругов, государство снимает с себя какую-либо социальную ответственность. «Предлагаемые законопроекты не в состоянии решить проблему, которая называется высокая безработица среди людей старшего возраста. Это проблема отсутствия рабочих мест для людей, которых теперь решено на пенсию не выпускать, а оставить безработными», – говорит руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. По его мнению, никакие законопроекты не заставят детей заботиться о родителях, если они сами того не захотят. «Зато недовольство пенсионной реформой увеличится довольно сильно. И даже несмотря на разногласия со своими пожилыми родителями, если таковые возникнут, взрослые дети будут солидарны в резко негативном отношении к повышению пенсионного возраста», – отметил эксперт.

Кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Комолов считает, что законопроект поддерживает тренд на встраивание России в международное разделение труда в роли полупериферии. «Россия сейчас, в сравнении с уровнем своего экономического развития, имеет, скажем так, очень богатое социальное государственное обеспечение, доставшееся ей по наследству от Советского Союза. Но наше государство пытается всячески сбросить с себя это социальное бремя, эту ношу, и предпринимает для этого постоянные шаги», – поясняет Комолов.

Тенденция на сокращение финансирования государством здравоохранения, образования и пенсионная реформа приводят социальную политику в соответствие с уровнем развития российской экономики. «Для примитивной экономики социальная политика государства является непозволительной роскошью», – заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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