«Показать маразм власти»: митингующие в Липецке потребуют повышения пенсионного возраста до 120 лет

В Липецке в предстоящую субботу пройдет митинг. Демонстранты предлагают повысить возраст выхода на пенсию для россиян до 120 лет.

По словам организатора мероприятия Александра Григорьева, лозунг является сарказмом. «Акция будет посвящена поддержке путинской пенсионной реформы и повышению пенсионного возраста до 120 лет. Проведем митинг, чтобы показать маразм нашей власти», – цитирует Григорьева «Росбалт».

Проведение акции согласовано с администрацией. Митинг пройдет на площади Петра Великого. Григорьев пояснил, что митингующие будут говорить о том, что 120 лет – это слишком много, как и возраст, установленный в ходе пенсионной реформы.

«И 65 – это нереальный срок, а надо бы провести пенсионную реформу и опустить пенсионный возраст женщинам до 45 лет, а мужикам до 55-ти. Вот это будет справедливо», – заключил организатор.

Напомним, 3 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе, против которой выступает до 90% жителей России. В России прошли массовые акции протеста, однако Госдума и Совет Федерации одобрили повышение пенсионного возраста в стране.

Липецк, Служба информации РИА «Новый День»

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