Работодателей обяжут ежемесячно отчитываться в ПФР

Работодателей в России обяжут каждый месяц предоставлять в Пенсионный фонд России (ПФР) отчетность о каждом сотруднике. Соответствующий законопроект, предложенный правительством, приняла Госдума.

В настоящее время отчетными периодами признаются месяц, первый квартал, полугодие, девять месяцев и календарный год. Законопроект, принятый парламентом, предусматривает переход к ежемесячной отчетности. «Это позволит оперативно учитывать пенсионные права граждан на их лицевых счетах», – говорится в пояснительной записке.

В первом чтении законопроект был принят еще осенью 2016 года. Позже в него внесли поправки, предусматривающие ответственность работодателей за непредставление в установленный срок либо представление неполных или недостоверных сведений.

Кроме того, инициатива отменяет выдачу ПФР страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования. Вместо этого документа Пенсионный фонд будет информировать граждан о результатах их регистрации в системе индивидуального учета. Уведомления могут быть отправлены и в электронной форме.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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