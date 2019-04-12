Российский космонавт рассказал об алкоголе в космосе и инопланетянах

Российский космонавт Геннадий Падалка сообщил, что на борту Международной космической станции (МКС) действует «сухой закон». Алкоголь запрещен категорически.

«Ни в каком виде нельзя. Это то, о чем договорились все партнеры сразу, когда станция еще строилась», – сказал космонавт РИА «Новости».

По его словам, когда обсуждалась космическая программа, было предложено разрешить употреблять спиртное на МКС в небольших количествах, как на подводных лодках. «Но нет, алкоголь запрещен, и никто его не берет туда», – добавил Падалка.

Космонавт также отметил, что питание на МКС очень разнообразное, но ему не приходилось скучать по привычной еде. «Русская кухня представлена в рационе питания космонавтов, рационы у нас комбинированные. Каждый космонавт проходит апробацию, выбирает наиболее вкусные для себя продукты», – отметил Падалка.

Он также поделился своими мыслями о существовании инопланетян. «Думаю, существует много экзопланет, подобных Земле. Но что касается встречи с представителями внеземных цивилизаций, никто из астронавтов никогда их не видел. С обратной стороны никто не стучал к нам на МКС», – заявил космонавт.

Геннадию Падалка принадлежит рекорд мира по суммарному времени пребывания в космосе. В общей сложности он провел на орбите 878 суток. Космонавт удостоился звания Героя России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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