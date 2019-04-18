С дачников будут брать деньги за воду из скважин

С 1 января 2020 года садоводческие товарищества должны будут оформлять лицензию на пользование подземными водами. Садоводы и огородники опасаются, что теперь даже за личные скважины придется платить. Власти уверяют, что лицензирование затронет лишь коллективных пользователей.

Ранее для пользования подземными водами лицензия не требовалась, и налоги тоже не уплачивались, сообщил замминистра природопользования и экологии Республики Башкортостан Ильдуса Яхина. До 1 января лицензию можно оформить бесплатно, а вот после нового года придется заплатить госпошлину в размере 7,5 тысяч рублей.

Речь идет о скважинах, которые находятся в коллективном пользовании всех членов садоводства или дачного товарищества, и вода из них поступает на все участки, сообщает ГТРК Башкирии. Новшество не затронет физических лиц. Впрочем, садоводы и дачники уверены, что налоги попросту раскидают на всех пользователей.

В ассоциации садоводов Башкирии отметили, что лицензия предоставляется на 25 лет, она предоставляется бесплатно, так как вода используется в некоммерческих целях. При этом после получения лицензии на скважинах появятся счетчики, и за каждые 1000 кубометров будет взиматься налог, его размер будет зависеть от региона.

Лицензирование скважин в России существует давно в некоторых регионах, однако это требование не касается так называемых «верховодок», глубина которых не превышает 10-15 метров. Так в Московской области ставятся на учет скважины свыше 400 литров разбора в сутки, находящиеся в коллективном, а не единоличном пользовании.

Это делается для того, чтобы не допустить загрязнения артезианских вод. «Любая неумело пробуренная скважина или скважина, за которой специально не ухаживают, приведет к загрязнению грунтовых вод, этого артезианского слоя», – пояснил изданию «Свободная пресса» председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Московский союз садоводов», общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

По его словам, конкретного налога нет, но за скважины, работающие на группу лиц или садоводческое товарищество, надо будет заплатить определенные деньги. «Думаю, придет время и за скважинами верховодки будут следить. Это на сегодняшний день просто не выполнимая задача», – отметил Туманов, добавив, что проверить скважину, пробуренную на частной территории, надзорные органы могут только по решению суда.

Уфа, Служба информации РИА «Новый День»

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