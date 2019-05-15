Только взлетели тарифы: россияне не увидели кардинальных изменений от «мусорной» реформы

Большинство жителей России назвали результатом «мусорной» реформы в стране рост тарифов за вывоз коммунальных отходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

У респондентов интересовались, заметили ли они какие-либо изменения в ситуации с вывозом мусора в своем населенном пункте с января 2019 года, после запуска реформы.

Исследование показало, что около 60% участников опроса заметили изменения, однако 43% респондентов отметили лишь повышение тарифа за вывоз мусора. 39% россиян не заметили каких-либо изменений. Каждый десятый (10%) пожаловался на перебои с вывозом мусора. При этом только 7% опрошенных отметили устранение перебоев с вывозом мусора, которые имели место до начала реформы. 13% граждан заявили о появлении новых контейнеров для раздельного сбора отходов. Затруднились с ответом 2% респондентов.

Опрос также показал, что 16% его участников уже сортируют отходы, а половина респондентов готовы к ним присоединиться, если баки будут находиться рядом с домом. Почти треть россиян (29%) признались, что не готовы сортировать мусор. 36% из них причиной назвали недостаток времени, еще у трети отсутствует место в квартире. Четверть граждан (27%) не верят, что отходы из специальных баков пойдут на дальнейшую переработку.

Опрос проводился 21-27 марта текущего года среди1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России методом личного интервью.

«Мусорная» реформа стартовала в России с 1 января 2019 года. Вывоз бытовых отходов в регионах возложен на специально назначенного регионального оператора, если такой определен. С этого года плата за складирование, вывоз, сортировку, переработку и утилизацию мусора в большинстве регионов рассчитывается по количеству прописанных в квартире жильцов. Ранее стоимость этой услуги определяли по площади жилья.

«Мусорная» реформа спровоцировала недовольство среди жителей России. Во многих городах прошли акции протеста. Люди выступали против резкого роста тарифов на вывоз мусора и требовали перенести сроки внедрения новой системы обращения с твердыми бытовыми отходами. По их мнению, города к ней не готовы: действующих мусорных полигонов недостаточно, а новые не строят.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.05.19

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