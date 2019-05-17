Компьютерные игры промаркируют по возрастам

Компьютерные игры со сценами насилия предлагают маркировать. С таким предложением выступил Совет федерации. Соответствующий законопроект отправлен на рассмотрение в Госдуму.

«В настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется, – говорит один из авторов инициативы, глава временной комиссии СФ по развитию информационного общества Людмила Бокова. – Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия, содержащихся в видео- и компьютерных играх, в том числе тех, в которые играют посредством сети Интернет, то есть онлайн-игр».

Предложение СФ направлено на защиту детей от опасного контента, передает «Интерфакс». По мнению сенаторов, маркировка защитит несовершеннолетних от информации, причиняющей вред здоровью и развитию. Сейчас маркируются только игры, продаваемые на дисках, материальных носителях.

Среди авторов законопроекта и зампред комитета СФ по конституционному законодательству Елена Мизулина. В прошлом году она призывала штрафовать создателей компьютерных игр, которые содержат сцены насилия. Ее предложение прозвучало посте трагедии в Керчи, где студент политехнического колледжа расстрелял 15 студентов и 5 преподавателей, а сам покончил с собой.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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