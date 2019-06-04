Стресс во время ЕГЭ вынуждает выпускников подсаживаться на успокоительное

Каждый пятый школьник испытывает такое нервное напряжение в период сдачи экзаменов, что не может справиться с ним без препаратов. Об этом свидетельствуют данные опроса родителей выпускников, проведенные «Дети Mail.ru».

73% респондентов признают, что дети испытывают стресс во время сдачи ЕГЭ. 22% школьников принимают успокоительное, пишут «Известия». При этом более половины (57%) родителей считают, что подростки не нуждаются в психологической помощи в этот период.

Опрос показал, что в среднем на подготовку к экзаменам школьники тратят около 10 часов в неделю. Треть выпускников посвящает этому до 5 часов, еще столько же детей – от 5 до 10 часов, а каждый пятый – от 10 до 20 часов в неделю.

Подавляющее большинство школьников пользуются услугами репетиторов. Почти треть детей ходят к двум преподавателям, каждый пятый обращается сразу к трем специалистам. Чаще всего подростки занимаются с репетиторами математикой, русским языком и иностранными языками.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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