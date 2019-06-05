Запросы без ответов и «отписки»: Счетная палата составила рейтинг открытости органов госвласти

Счетная палата опубликовала доклад «Открытость государства в России», в котором представила первый рейтинг министерств и ведомств по уровню взаимодействия с гражданами. Только четыре российских министерства можно назвать полностью прозрачными. Остальные публикуют устаревшие данные, а на запросы не отвечают вовсе или присылают «отписки», не отвечающие на вопрос.

Авторы доклада проанализировали работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб, сообщается на сайте СП. Уровень взаимодействия ведомств с населением оценивали по трем показателям: открытость информации (граждане пользуются предоставленными механизмами для получения данных), открытые данные (публикуются независимо от наличия запросов в автономном и регулярном режиме), открытый диалог (участие граждан и бизнеса в обсуждении инициатив и законопроектов, онлайн-петиции и электронные приемные).

Четыре министерства получили наивысший рейтинг: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго. Минкомсвязь, Роснедра, Роспатент предоставляют возможность запросить еще не опубликованные наборы данных. Самые популярные страницы в соцсетях у МИДа, Росгвардии, Росмолодежи.

Наиболее закрытыми, по мнению экспертов СП, оказались Минобрнауки, Минпросвещения и Минобороны. На сайтах первых двух не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными. На портале Минпросвещения нет версии для слабовидящих, а в разделе «деятельность» не работает большинство страниц.

Кроме того, на многих государственных сайтах опубликованы устаревшие данные. Ошибки эксперты обнаружили в информации Роскомнадзора и Минспорта. Росстат регулярно публикует актуальные данные, но в их структуре встречаются неточности.

Больше всего нареканий вызывает работа с ответами на запросы. 43% писем, отправленных специалистами СП, остались без ответа. Почти в половине случаев пришли «отписки», которые не отвечали на вопрос, а половина ведомств ответила позже установленного законом срока в 30 дней.

«По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне, – делают вывод в СП. – Сейчас эту сферу можно охарактеризовать, скорее, как «инерционную открытость», не подкрепленную ни реальными поручениями председателя правительства или президента, ни четко сформулированным общественным запросом на большее взаимодействие».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.06.19

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