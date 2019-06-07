В России введут миллионные штрафы для интернет-компаний

Интернет-компании будут обязаны платить огромные штрафы за нарушение российских законов. Соответствующий законопроект почти готов. Об этом сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Надеюсь, что он все процедуры пройдет быстро и появится», – сказал Жаров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава надзорного ведомства подчеркнул, что ждет нового закона «с нетерпением».

Речь идет о штрафах за нарушение таких законов, как локализация баз персональных данных пользователей и прочих. Жаров не уточнил размеры штрафов, предусмотренные готовящейся нормой, но заявил, что «там миллионы рублей, и нарастающие миллионы в случае повторного нарушения».

Руководитель Роскомнадзора отметил, что новый закон очень важен, так как он защитит пользователей от блокировки социальных сетей, а с другой, переведет диалог между интернет-компаниями и надзорными органами в другое русло.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.19

Образование в России не соответствующим рынку труда, заявила Голикова. / Настоящее пекло: Москва бьет 30-летние жаркие рекорды. / Екатеринбургские депутаты попросят РЭК снизить плату за вывоз мусора для многодетных семей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»