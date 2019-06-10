В биологическом материале Голунова наркотиков не обнаружили

Следов наркотиков в биологическом материале журналиста «Медузы» Ивана Голунова не обнаружено. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены», – сообщил врач в эфире программы «Вести недели».

По его словам, подобные тесты делятся на два вида – экспресс-тесты и лабораторные исследования. «Если предварительный анализ что-то показывает, дальше этот материал отправляется в химико-токсикологическую лабораторию, где уже на больших аппаратах проводятся или газовая хроматография, или жидкостная хроматография», – пояснил Брюн. Именно результаты последнего исследования имеют юридическую силу, добавил нарколог.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в ночь на 7 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. В частности, он писал о коррупции в мэрии Москвы, о похоронном бизнесе, а также выпустил материалы о деятельности «черных кредиторов».

В камере предварительного задержания журналисту потребовалась медицинская помощь. Врач скорой диагностировал у Голунова подозрение на перелом ребер, сотрясение головного мозга и гематомы. Однако медики клинической больницы №71, куда журналист был доставлен для обследования, не обнаружили у него сотрясения мозга и переломов. Никулинский районный суд Москвы поместил Голунова под домашний арест до 7 августа.

В поддержку Голунова выступили журналистские объединения, международные и правозащитные организации. Редакции крупнейших деловых газет России – «Коммерсанта», «Ведомостей» и РБК выпустили совместное заявление о деле журналиста «Медузы». Текст опубликован на первых полосах газет. В частности, журналисты обратились к правоохранительных органам и потребовали неукоснительного соблюдения закона и максимальной прозрачности при проведении расследования.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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