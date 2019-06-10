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Расследование Ивана Голунова

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Среда, 12 июня 2019, 20:45 мск

Новости Общество

Лидер «Ленинграда» посвятил стих Голунову

www.instagram.com/shnurovs/

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram фото журналиста «Медузы» Ивана Голунова и посвятил ему стихотворение.

В публикации музыкант в свойственной ему манере иронизирует над сложившейся ситуацией: «Если пишешь что-то неуклонно, про лазутчиков в общественный карман, то, ты либо пятая колонна, либо, что скорее, наркоман».

«Кто в своем уме попрет на боссов?», – спрашивает Шнуров. Он также упомянул протест против строительства храма в Екатеринбурге и митинги против мусорной реформы, в то время как власти, по мнению музыканта, предпочитают не замечать проблем.

Корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова задержали в ночь на 7 июня. В ходе обысков у журналиста нашли наркотики. Сам Голунов заявил, что дело против него сфабриковано. По его словам, поводом для преследования стали его журналистские расследования. Никулинский районный суд Москвы поместил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

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