СКР начал проверку действий полицейских, причастных к незаконному задержанию Ивана Голунова

Следственный комитет России начал проверку сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. В ведомстве назвали задержание журналиста необоснованным и заявили о нарушении его прав сотрудниками полиции.

По словам Петренко, СКР «тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД», направленные министром внутренних дел РФ в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному делу против Голунова.

Петренко также заявила, что следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием журналиста по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств. «По результатам доследственной проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение», – подчеркнула она.

Ранее сегодня глава МВД РФ Виктор Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела против корреспондента «Медузы» «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». «Сегодня он будет освобожден из-под домашнего ареста, а обвинения сняты», – цитирует заявление министра пресс-служба МВД. Колокольцев также отметил, что подразделение собственной безопасности направило материалы внутреннего расследования по делу Голунова в Следственный комитет РФ для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших журналиста. По его словам, полицейские, которые задерживали Голунова, на время проверки отстранены от работы.

Глава МВД также заявил, что принял решение ходатайствовать перед президентом РФ об освобождении от занимаемых должностей начальника УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Юрия Девяткина.

Как сообщал «Новый День», правоохранители задержали Голунова в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил журналиста под домашний арест на два месяца.

В суде журналист заявил, что он невиновен, а уголовное преследование связывает со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналистов эксперты также не обнаружили.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие представители журналистского сообщества и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 11.06.19

Новый глава внешней разведки Украины награждён медалью ФСБ. / Тюменские следователи занялись массовой жалобой инвалидов Путину (ВИДЕО). / Высокинский прокомментировал скандальное решение депутатов о блокировке бюджета. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»