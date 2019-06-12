Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов накануне вечером вышел на свободу. С журналиста сняли электронный браслет и отпустили из-под домашнего ареста. Голунов поблагодарил всех собравшихся у здания Главного следственного управления ГУ МВД по Москве за поддержку. По его словам, он продолжит заниматься журналистскими расследованиями, чтобы оправдать доверие людей, которые его поддержали. Также Голунов заявил о готовности помочь следствию разобраться с полицейскими, которые задержали его 6 июня и обвинили в попытке сбыта наркотиков. Журналист признался, что пока не думал насчет того, будет ли он добиваться компенсации морального вреда за задержание и домашний арест. По его словам, лучшей компенсацией будет то, «чтобы такое больше не произошло ни с кем».

Накануне министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев объявил о прекращении уголовного дела против корреспондента «Медузы» «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Глава МВД заявил, что попросит президента РФ уволить начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Москвы Андрея Пучкова. Журналиста задерживали полицейские именно из этого округа столицы. Действия сотрудников полиции, задерживавших Голунова, проверит Следственный комитет РФ.

Следователи в рамках проверки по факту необоснованного задержания журналиста «Медузы» Ивана Голунова рассмотрят версию о том, что дело против корреспондента мог заказать кто-то из бизнесменов, пишет РБК со ссылкой на источники в силовых структурах. «Не исключено, что в дело был вовлечен «кто-то из коммерсантов», чьи интересы были затронуты расследованиями журналиста», – сообщил один из источников. Следствию также предстоит выяснить, в какой степени в дело были вовлечены сотрудники полиции из УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, добавил он. Ранее издание «Проект» сообщило о том, что в новом расследовании Голунова, которое он сдал редактору в день задержания, речь шла о связи с ритуальным бизнесом высокопоставленных сотрудников ФСБ.

Напомним, что на среду, 12 июня, была намечена акция в поддержку Ивана Голунова в центре Москвы. О намерении провести марш ранее заявили в соцсетях ряд журналистов и общественных активистов. Вчера вечером они заявили, что им не удалось согласовать акцию у московских властей. «В связи с этим мы слагаем с себя полномочия инициаторов этой акции и считаем невозможным призывать вас выходить на нее – поэтому каждый пускай решает сам», – написал в Facebook один из инициаторов марша, журналист Евгений Берг.

Сам Иван Голунов заявил после освобождения, что не собирается идти на акцию в свою поддержку. «Мне кажется, что лучше уделить время близким и родным или какой-то конкретной помощи, чем пойти на марш. Это такое мое личное мнение», – сказал Голунов.

Руководство «Медузы», в свою очередь, предложило не проводить марш, а 12 июня «немного выпить», чтобы отпраздновать освобождение Ивана Голунова, и «в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы». Между тем вчера стало известно, что власти Москвы разрешили провести акцию в поддержку журналиста 16 июня на проспекте Сахарова. Ее инициаторами стали председатель союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Как сообщал «Новый День», правоохранители задержали Голунова в центре Москвы 6 июня. Полиция обвинила его в попытке продажи наркотиков. Несмотря на позицию обвинения, суд отказался отправить его в СИЗО и определил журналиста под домашний арест на два месяца. В суде журналист заявил о невиновности, а уголовное преследование связал со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. В МВД сообщили, что смывы с рук Голунова показали, что он не прикасался к наркотикам. На пакетах с наркотиками отпечатков пальцев журналиста эксперты также не обнаружили.

Задержание Голунова вызвало большой общественный резонанс. Многие представители журналистского сообщества и общественные активисты поставили под сомнение версию полиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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