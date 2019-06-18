Скандал с ЕГЭ: школьники получили 0 баллов из-за неправильных ручек

В Астрахани трое учеников 11 класса получили 0 баллов за ЕГЭ по математике из-за проблем с ручкой. К решению вопроса подключились Рособрнадзор и Госдума. Работы школьников проверит конфликтная комиссия.

Инцидент произошел в гимназии №3. Одиннадцатиклассник Артем Яровой сдал заполненные бланки экзамена, но сканер показал, будто мальчик отдал пустые листы. Выяснилось, что ручка, которой школьник писал экзамен, не распознается устройством.

Ученик утверждает, что купил ручку в специализированном магазине товаров для ЕГЭ. Директор гимназии подтвердила, что чернила соответствуют требованиям. Руководство гимназии не понимает причин произошедшего.

Сначала чиновники от образования обвинили школьника в том, что он купил неправильную ручку, и заявили, что проверят работу вручную в августе. Как следствие, Яровой не сможет поступить в вуз и попадет в армию. При этом мальчик собирался поступать в московский университет и семь месяцев готовился к экзамену с репетиторами. Позже стало известно, что случай этот не единственный.

Когда об этой истории узнали в Рособрнадзоре, то дали два дня на то, чтобы проверить работы вручную. «Работы 11-классников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду 19 июня выпускники узнают свои результаты»,– цитирует ведомство РИА «Новости».

К решению вопроса подключились и в Госдуме, пишут «Известия». Депутаты предложили Минпросвещению централизованно закупать «правильные» ручки для ЕГЭ. По мнению парламентариев, выпускники не должны задумываться об организационных процессах на экзаменах. Закупка ручек должна исключить путаницу и волнения у школьников и комиссии.

Астрахань, служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 18.06.19

Шумков уехал в район, жители которого попросили губернатора их спасти. / Кудрин прогнозирует социальный взрыв в стране из-за роста бедности. / В Екатеринбурге посадили риэлтора, который продавал «информационные услуги» под видом аренды жилья. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»