Число отличников ЕГЭ по русскому языку снизилось на треть

Число учеников, которые набрали 100 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по русскому языку, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

В 2019 году экзамен по русскому сдавали 664 тысячи выпускников, из них 2,59 тысячи получили максимальное количество баллов. В прошлом году ЕГЭ сдавали 645 тысяч человек, из которых 3,7 тысячи набрали 100 баллов, передает РИА «Новости».

Кроме того, увеличилось число школьников, которые не преодолели максимальный порог, – с 0,5% до 0,6%. Впрочем, пока не учтены пересдачи в резервные дни, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону.

Основной период ЕГЭ в российских школах проходит в этом году с 27 мая по 1 июля. Экзамен по русскому языку выпускники сдавали 3 июня.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.06.19

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