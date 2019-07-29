«Выборы, леса – везде пожар!»: лидер «Ленинграда» написал стих про объятую пламенем Россию

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал и опубликовал в своем Instagram нецензурное стихотворение, в котором заявил, что «вся Россия объята пламенем». Музыкант констатировал: «Выборы, леса – везде пожар!».

«Все не так, как водится, ребята, не тушить, чтобы опять сажать?», – спрашивает Шнуров. И тут же отвечает: «У начальства методы, как лица, старые, но в ботоксе ожИли. Пусть горит, А ЧЕ? как говорится. Волю божию на все, [нецензурное слово], положили».

Согласно данным аппарата полпреда президента в СФО, за минувшую неделю площадь лесных пожаров в Сибири увеличилась более чем в полтора раза и превысила 1,6 миллиона гектаров. По состоянию на утро понедельника, 29 июля, в регионах Сибирского федерального округа действует 232 очага природных пожаров на площади 1 млн 603 тыс. гектаров. На территории восьми регионов наблюдалось задымление и запах гари атмосферного воздуха. Наиболее сложная обстановка отмечается в Красноярском крае и Иркутской области, где действуют 94 и 137 пожаров соответственно. Огонь бушует в 5 км от трех населенных пунктов, однако, в МЧС заверили, что угрозы населению нет. Превышение ПДК по оксиду углерода зарегистрировано в городе Киренске Иркутской области.

Стоит отметить, по данным федеральной Авиалесоохраны, большую часть природных пожаров не тушат по решению региональных комиссий по ЧС из-за нецелесообраности. По подсчетам чиновников, возможный ущерб от огня ниже планируемых затрат на тушение. В частности, в Красноярском крае в зоне наблюдения находится 78 пожаров на площади 961,7 тыс. гектаров, в Иркутской области – 84 пожара на площади 554 тыс. гектаров. Ранее сообщалось, что смог от горящих в Сибири лесов добрался до Поволжья и до Казахстана. Сегодня гарь накрыла Иркутск и Улан-Удэ.

Ранее жители Сибири потребовали от федеральных властей ввести режим чрезвычайной ситуации на территории СФО из-за лесных пожаров. На момент публикации материала соответствующую петицию на сайте change.org подписали почти 331 тыс. человек.

В субботу, 27 июля, у здания мэрии Москвы оппозиционные кандидаты в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за нарушения требований избирательного законодательства, организовали несанкционированную протестную акцию. В ходе незаконного митинга были задержаны 1074 человека, сообщало ГУ МВД по Москве. В то же время ресурс «ОВД-Инфо» информировал о 1373 задержанных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 29.07.19

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