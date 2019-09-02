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Понедельник, 2 сентября 2019, 12:41 мск

Новости Общество

Двойки в школах предложили отменить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не ставить школьникам плохие отметки. По его мнению, ученики сами понимают, что ответили плохо.

Жириновский рассказал историю из своей школьной жизни. Как-то он получил тройку, от этого расстроился и решил выучить предмет. Затем он исправил оценку и получил «отлично».

По словам главы ЛДПР, если ученик не может ответить на вопрос, ему самому будет неприятно, а значит и появится мотивация выучить уроки.

Кроме того, Жириновский рекомендовал родителям тщательнее следить за питанием детей, а также прививать школьникам желание вести здоровый образ жизни.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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