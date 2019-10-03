Эксперты посоветовали, как экономить на отоплении

Эксперты дали россиянам советы, как избежать переплаты за отопление и сэкономить на услугах ЖКХ. По словам замдиректора центра управления ЖКХ Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Евгения Блеха, главный способ сэкономить – установить индивидуальный счетчик тепла. Он отметил, что такие приборы дают реальное понимание затрат на отопление, но являются бесполезными, если в квартире постоянно открыты окна.

Понижение температуры всего на один градус снизит суммы по оплате тепла до 7%, заявил в свою очередь первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Как передает РИА «Новости», профессор Высшей школы урбанистики ВШЭ Сергей Сиваев в свою очередь рассказал о способах общедомовой экономии. По его словам, для этого необходимо установить как общий счетчик, так и автоматизированный индивидуальный. Последний позволяет потреблять актуальное количество тепла и «не отапливать улицу», открыв окна, пояснил эксперт.

Июльское социологическое исследование показало, что почти четверть россиян считает размер платежей за ЖКУ неподъемным для себя. Только 8% опрошенных назвали размер коммунальных платежей полностью приемлемым для себя. 27% заявили, что хотели бы снижения размера платежей, 42% назвали суммы в платежках высокими. 23% респондентов признались, что коммунальные расходы для них являются непосильными вплоть до невозможности оплачивать счета, напоминает «Лента.ру».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.10.19

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