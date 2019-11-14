«Роскосмос» потратит на космический борщ и лото 17 млн рублей

Госкорпорация «Роскосмос» закупит новогодних подарков на 17 млн рублей. Наборы включают в себя флисовые накидки, космическое питание, елочные игрушки и настольные игры.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему «Спарк-маркетинг», «Роскосмос» закупает несколько тысяч новогодних подарков. 500 из них – флисовые накидки темно-синего цвета со звездами и логотипом компании.

1000 подарков представляют собой набор космической еды, в который войдут шесть тюбиков с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом, а также пакеты с химическим подогревателем для горячих блюд.

Кроме того, корпорация купит тысячу настольных игр, предположительно, лото, 800 ЗУ для мобильных телефонов, 1500 керамических елочных игрушек в виде луноходов, 800 кружек.

По заказу «Роскосмоса» будут изготовлены наборы сладостей, конфетки украсят глазурью цвета планет Солнечной системы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День

Москва. Другие новости 14.11.19

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