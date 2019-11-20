Сенаторы решили защитить россиян от ночного шума

В Совете Федерации предложили ввести обязательную административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время. Соответствующее письмо Совфед от имени регионов направил в комиссию по разработке нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП), пишут «Известия».

Законотворцы предлагают ввести за шум в ночное время – с 23:00 до 7:00 – штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб. для физических лиц. По данным издания, речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан», включая использование колонок для прослушивания музыки или громкое пение.

Издание отмечает, что сегодня требования по соблюдению тишины установлены во всех регионах России. Однако полиция реагирует на такие правонарушения только в том случае, если субъект заключил с ней соответствующее соглашение. По мнению наблюдателей, даже там, где соглашение подписано, полиция зачастую реагирует на обращения граждан о шуме, мягко говоря, наплевательски.

В связи с этим член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова считает, что в ряде регионов подобные нарушения тишины остаются безнаказанными.«У нас единая страна, и понятие правопорядка должно быть одинаковым вне зависимости от того, где человек живет», – заявила сенатор.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина, задача состоит не только в том, чтобы установить новый состав правонарушений, но также четко прописать, кто должен реагировать и выезжать на вызовы жителей по таким жалобам. Он отметил, что в одних случаях это могут быть сотрудники Роспортебнадзора, а в других – полицейские.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.11.19

В Барнауле в сильный мороз без отопления остались жилые дома и детские сады. / Очный прием граждан в госорганах России прекратится к 2024 году. / Владельцев старинного особняка Федорова заставили отремонтировать ветхое здание. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»