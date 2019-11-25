Жириновский хочет разрешить россиянам защищаться от вломившихся в дом преступников

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский собирается внести законопроект, который расширит пределы самообороны. По мнению депутата, если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом – он должен понимать, что его могут убить. При этом владелец жилья должен знать, что он не сядет в тюрьму за защиту себя и семьи.

Жириновский предлагает внести поправки в статью 37 УК РФ в виде пункта о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

В российском законодательстве есть норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. «Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, – потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта», – пояснил «Известиям» Жириновский.

Когда в дом проникают чужие люди, гражданин не может дать полноценный отпор, если преступник не вооружен. «Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства», – пояснил свою позицию лидер ЛДПР.

Жириновский понимает, что у законопроекта будут противники. Он привел в пример США где действует норма «Мой дом – моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом – он должен понимать, что его могут убить. По его словам, в Соединенных Штатах многолетняя статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты были абсолютно оправданны.

Парламентарии из «Единой России» и «Справедливой России» не исключают, что поддержат инициативу после ее детального изучения. Резко против выступают члены партии КПРФ, там считают, что расширять для россиян границы самообороны, особенно сегодня, опасно и может привести к непредсказуемым последствиям.

Ежегодно в России сотни человек обвиняются в превышении пределов самообороны. Ранее предпринимались попытки смягчить эту статью, однако они не были поддержаны большинством.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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