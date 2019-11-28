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Четверг, 28 ноября 2019, 16:09 мск

Новости Общество

«Единственная польза от ЕР»: россияне латают дырявые крыши баннерами «Единой России» (ФОТО)

Россияне используют предвыборные баннеры партии «Единая Россия» не только для укрывания стогов сена, но и для ремонта разваливающихся хозяйственных построек. В социальных сетях появилось фото рекламных транспарантов партии власти, которыми заделали крышу обветшалого сарая в селе Еремково Тверской области.

«Предвыборные баннеры «Единой России» используют как кровлю для разваливающегося сарая. Шикарно и символично», – такой подписью сопроводил фото с хозяйственным строением, крышу которого залатали баннерами ЕР, пользователь твиттера Freeman.

Комментаторы при этом проявили полное единодушие, саркастически заметив, что «это хоть какая-то польза от ЕР». «Единственная польза» от «Единой России», пишет Sarsenet. Некоторые с иронией интересуются: «Не оскорбили власть то?». «Не… Оформили как материальную помощь малоимущим», – отвечают другие.

Стоит отметить, что в Краснодарском крае подобными баннерами ЕдРа местные жители укрывают стога сена. В Карелии прошлым летом пенсионеры заделали дырявую кровлю бани баннером с главой республики и членом партии «Единая Россия» Артуром Парфенчиковым. На покупку кровельного железа у них не оказалось средств. После этого единороссы в кратчайшие сроки привезли старикам рубероид и направили бесплатно рабочих для ремонта постройки, сообщал портал «Черника». Местные жители не оценили порыв ЕР: «С такой бы скоростью партия власти реагировала на нужды людей, как они искали эту крышу».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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