Комментировать материалы интернет-СМИ предложили через госуслуги

Авторов комментариев под материалами интернет-СМИ следует верифицировать. С такой инициативой выступил директор Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков, сообщает RT. Письмо с предложением он направил главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константину Носкову.

По словам Зыкова, на сегодняшний день читатели нередко обсуждают публикации, используя псевдонимы, что способствует распространению недостоверной и запрещенной информации на страницах интернет-изданий. Ответственность за это ложится на СМИ. По этой причине, отмечают эксперты, множество интернет-СМИ закрыло возможность обсуждения опубликованных материалов.

«Для того чтобы это предотвратить, необходимо дать возможность пользователям СМИ, которые хотят оставлять комментарии под материалами издания, авторизоваться через портал госуслуг при помощи единой системы идентификации и аутентификации», – заявил Зыков, отметив, что таким образом ответственность за недостоверный или нарушающий действующее законодательство комментарий будет снята с редакции СМИ.

Ранее Роскомнадзор опубликовал перечень ресурсов, замеченных в публикации фейковых новостей. Среди них оказались Mash, «Газета.Ru» и РБК. Основанием для этого стали посты и комментарии на страницах этих изданий в социальных сетях.

Москва, Иван Гридин

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