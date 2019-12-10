Минприроды: В регионах возникла угроза мусорного коллапса

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин обратился к губернаторам ряда регионов, где, по его мнению, сложилась критическая ситуация с вывозом мусора. Возник риск прекращения оказания услуги из-за неплатежей со стороны пользователей.

О своих опасениях Кобылкин рассказал в письме, направленном главам нескольких субъектов. Министр констатирует, что уровень неплатежей юрлиц достигает 70%, есть высокий риск прекращения оказания услуги, в том числе из-за банкротства региональных операторов, передает «Коммерсант».

С 1 января 2019 года большинство российских регионов перешли на новую систему, согласно которой за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение бытовых отходов отвечают региональные операторы. Сразу же возникли трудности: жители начали жаловаться, что мусор вывозят реже, появилось больше несанкционированных свалок, а тарифы выросли. По данным Минприроды, в 16 субъектах РФ мусор вывозится некачественно, среди них Алтайский и Красноярский края, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия, Вологодская, Курская, Магаданская, Новгородская, Новосибирская, Томская и Челябинская области.

В свою очередь операторы жалуются на неплатежи со стороны населения. Более 20 компаний заявили о трудном финансовом положении, сообщал ранее исполнительный директор госкомпании «Российский экологический оператор» Алексей Макрушин.

Минприроды выступает за запуск информационной кампании, которая позволит увеличить собираемость платежей, при этом упор предлагается сделать на отказ юридических лиц платить за вывоз мусора. Региональные чиновники не раз признавали наличие этой проблемы. Часто бывает так, что компании сваливают мусор в баки у жилых домов.

Кроме того, министерство рекомендует привести территориальную схему «в соответствие с реальным мусорообразованием», помочь операторам выявлять потребителей услуги, оборудовать контейнерные площадки. Региональным властям предлагается ликвидировать задолженность бюджетных учреждений перед мусорными компаниями, а также подумать над компенсациями выпадающих доходов операторов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 10.12.19

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