Вторжение извне недопустимо: Патриарх Кирилл выступил в защиту семьи от репрессивного закона

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил против принятия законопроекта о так называемой профилактике «семейно-бытового насилия». В традиционном Рождественском интервью на телеканале «Россия 1» глава Русской православной церкви (РПЦ) подчеркнул, что любое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия.

По его словам, само понятие «семейно-бытовое насилие» есть «нечто заимствованное со стороны, из-за рубежа». «Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах. Моя точка зрения такова: в первую очередь мы должны защищать семью. Всякое вторжение извне в семейные отношения несет в себе очень большие негативные последствия», – сказал патриарх (цитата по РИА «Новости»).

Предстоятель отметил, что нечто подобное было в советское время, когда существовали различные домовые комитеты, партийные организации, и «было активное участие участковых». По его мнению, все эти хорошо организованные инициативы не помогали восстановить любовь в семье и снимать открытые конфликты, которые чаще всего заканчивались разводами и несчастьем.

«При помощи милиционера, при помощи общественных активистов невозможно восстановить любовь между супругами. Поэтому корень проблемы лежит не вовне, а внутри, в той самой сфере, которой занимается Церковь. Одна из задач Церкви и заключается в том, чтобы укрепить в сердце человека любовь, будь он женатый или неженатый. Особенно важно, конечно, укрепить любовь в сердцах супругов... Это удивительная тайна самоотдачи себя во имя другого, это и есть не только проявление любви, но и сама природа любви», – подчеркнул патриарх, отметив, что в семье, где люди привыкли отдавать себя друг другу и жить интересами друг друга, невозможно физическое насилие.

Глава РПЦ также напомнил, что года два назад в Госдуме он сказал о необходимости принять закон о многодетных семьях. «Вот удивительно – закон о насилии готовы принимать, а закон о многодетных семьях отставили», – сказал патриарх Кирилл

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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