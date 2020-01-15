Бесплатное горячее питание и доплаты классным руководителям – Путин озвучил школьные инициативы

Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что все учащиеся начальной школы в России должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием.

«Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1-го по 4-й классы», – сказал Путин. По его словам, когда дети идут в школу, расходы семьи растут потому, что ребенка нужно обеспечить всем необходимым для обучения. «Все должны себя чувствовать в равных условиях, что чрезвычайно важнодля нашего общества это чрезвычайно важно», – отметил президент и выразил убеждение, что данная мера будет оправдана.

Путин предложил направить на выполнение этой задачи средства из федерального, регионального и местного бюджетов. По словам, в школах нужно установить необходимое оборудование и инфраструктуру. В тех школах, где уже есть такая возможность, бесплатное качественно горячее питание должно быть введено с 1 сентября 2020 года, подчеркнул глава государства.

Путин также заявил, что необходимо определить число дополнительных мест в школах, указав, что каждый ребенок должен получить хорошее образование в комфортных условиях. Он добавил, что к 2021 году все школы должны получить высокоскоростной интернет.

Касаясь учителей, президент заявил, что нужно ввести ежемесячную дополнительную выплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей из федерального бюджета. Все текущие выплаты должны быть сохранены. «Целевые показатели по зарплатам бюджетникам, заданные в майских указах, должны строго соблюдаться. Труд должен оплачиваться строго и достойно», – подчеркнул Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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