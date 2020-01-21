Почти миллион россиян остались без пенсий в 2020 году

В 2020 году количество пенсионеров в России сократилось на 800 тысяч человек из-за повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в интервью «Российской газете». Он уточнил, что в это число входят те, «у кого сдвинулась пенсия в 2019 году».

Дроздов также сообщил о постепенном росте граждан, которые выйдут на пенсию досрочно в ближайшие годы. По его словам, это произойдет в том числе за счет многодетных матерей. Глава ПФР отметил, что с 2021 года в возрасте 56 лет начнут выходить на пенсию матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей, а спустя два года – 57-летние матери троих детей.

Стоит отметить, что в первой половине 2020 года на пенсию выходят женщины, которые родились во втором полугодии 1964 года (55,5 года), и мужчины, которые родились во втором полугодии 1959 года (60,5 года).

Пенсионная реформа, утвердившая повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 60 лет, была окончательно принята осенью 2018 года, несмотря на акции протеста по всей России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

В Первоуральске судебные приставы заставили бизнесмена выплатить компенсацию пострадавшему рабочему. / Льготники заняли большую часть мест в некоторых школах Екатеринбурга, запись остальных первоклашек начнется позже. / Учителей в России хотят ограничить педагогической тайной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»