Отказ от туров в КНР и посылок из Китая: россияне отреагировали на вспышку смертельной болезни

Россияне начали отказываться от отдыха в Китае из-за вспышки нового типа коронавируса.

Отказы от туров в Поднебесную зарегистрировал один из крупнейших туроператоров «Интурист», передает РБК. В компании сообщили, что на данный момент зафиксированы единичные отказы от поездок на остров Хайнань на ближайшие даты. Отказы начались накануне на фоне сообщений о продолжающемся росте числе инфицированных в Китае.

При аннулировании тура в КНР деньги за авиабилет возвращаются «в соответствии с правилами и тарифами» перевозчика, отметили в туркомпании. При отказе от проживания в отеле обычно удается вернуть все деньги, без вычета фактически понесенных расходов принимающей стороной, – но лишь в том случае, если даты заезда не попадают на пиковый период, например китайский Новый год, уточнил представитель туроператора.

Между тем, сообщений от других туроператоро об отказах от туров в Китай пока не поступало. По данным пресс-службы Tez Tour, люди интересуются информацией по ситуации, но «не меняют своих намерений отправиться на отдых», передает ТАСС.

В то же время туристы обеспокоены насчет безопасности отдыха в Таиланде и Вьетнаме в свете распространения в КНР атипичной пневмонии, вызванной новым штаммом коронавируса. В контакт-центр «Интуриста» поступают звонки с соответствующими вопросами.

В случае аннуляции туров в эти страны туристам придется понести штрафные санкции, объясняли в РСТ. Дело в том, что Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали не посещать лишь город Ухань, где была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии. В связи с этим аннуляция турпутевок во Вьетнам и Таиланд обернется частичной финансовой потерей для туристов, подчеркнули в РСТ.

Согласно последним официальным данным медицинских властей Китая, число инфицированных новым коронавирусом в КНР достигло 617 человек, 17 человек скончались, еще 95 находятся в критическом состоянии.

Для предотвращения распространения вируса власти закрыли на карантин два города в провинции Хубэй. Речь идет об Ухане, где впервые выявили новый штамм коронавируса, и Хуангане. Движение всех видов транспорта из этих городов приостановлено.

Тем временем, СМИ сообщают, что россияне начали отказываться от заказов товаров в китайском интернет-магазине Aliexpress из боязни, что вместе с посылкой к ним попадет новый коронавирус.

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко меж тем успокаивает россиян – заразиться коронавирусом, к примеру, через одежду, заказанную из КНР через интернет, практически невозможно. По его словам, заражение атипичной пневмонией происходит, в основном, при чихании, через посуду, «но через одежду, нет». «Если я больной и чихнул на свою одежду, а вы дотронетесь, то такая вероятность есть», – предупредил он (цитата по «Интерфаксу»).

Завкафедрой инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Галина Кожевникова согласна с Онищенко. По ее словам, риск заразится через посылку из китайского интернет-магазина, очень мал. Коронавирусы неустойчивы и чувствительны к изменениям окружающей среды – они полностью разрушаются при температуре 56 градусов по Цельсию, и дезактивируются за 10-15 минут при 37 градусах, пояснила эксперт в комментарии «Известиям». Однако, по ее словам, вероятность заражения есть, когда высохшая поверхность, на которой мог остаться вирус, попадет во влажное помещение, и тогда коронавирус может вновь активизироваться.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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