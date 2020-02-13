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Четверг, 13 февраля 2020, 08:33 мск

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В Совфеде предложили штрафовать за шум днем

В России хотят запретить шуметь с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 09:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Соответствующую поправку в Кодекс об административных правонарушениях подготовили члены комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Документ сенаторы направят в Минюст, пишут «Известия».

Они предлагают штрафовать физических лиц на сумму от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям – от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юрлицам – от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Авторы поправок рассчитывают, что это позволит реализовать право на спокойную жизнь семей с детьми. Предполагается, что шуметь днем будет запрещено в домах, которые были введены в эксплуатацию более 1,5 лет назад.

Ранее издание писало, что в Госдуме озвучили предложение ввести на федеральном уровне штрафы за шум ночью. За нарушение тишины в домах с 23:00 до 7:00 виновного предлагают наказывать на сумму до 150 тыс. рублей.

Москва, Иван Гридин

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