«Глупое оскорбление»: глава Союза женщин России оценила заявление священника о «бесплатных проститутках»

Заявление главы патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова о «бесплатной проституции» в гражданском браке является оскорбительным. Об этом заявила председатель Союза женщин России, сенатор Екатерина Лахова.

«Высказывание это, конечно, глупое оскорбление, неожиданное для церкви. Но они защищают таким образом традиционную семью.… Это же люди – каждый, как может, так и защищает свои ценности. Поэтому можно сказать (о высказывании) – нельзя, некрасиво, неправильно, но это их позиция», – отметила Лахова в комментарии РИА «Новости».

По мнению сенатора, РПЦ все-таки выступает за традиционную семью. «Пытаются сказать, что семья – это основа нашего всего, всей нашей жизни, которая строится на любви, уважении и ответственности. Возможно, они в очень грубой форме это высказали, но очень часто именно гражданский брак строится больше на сексуальных отношениях», – сказала глава Союза женщин России.

«Готовить надо к тому, чтобы создавать семью, а не гражданский брак. Сегодня с одной женой, завтра с другой женой, а послезавтра с третьей женой и так далее. В гражданском браке довольно часто они разбегаются и потом снова сбегаются», – отметила Лахова.

Москва, Анастасия Смирнова

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