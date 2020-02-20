Обещания властей остались обещаниями: россиянам не стоит надеяться на достойные пенсии Счетная палата признала недостатки в пенсионном обеспечении в РФ

Реформирование пенсионной системы в России, осуществляемое властями в последние годы, так и не привело к заметному повышению уровня жизни пенсионеров – размер пенсионных выплат не позволяет пожилым гражданам обеспечить достойную жизнь. Такой вывод следует из аналитического отчета Счетной палаты России о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за 2019 год. Документ опубликован на сайте СП.

В отчете отмечается, что в прошлом году число пенсионеров, получавших федеральную социальную доплату к пенсии, увеличилось на 15%. Эту доплату получают пожилые люди, чьи пенсии меньше регионального прожиточного минимума пенсионера.

Рост числа получателей данной доплаты может говорить о том, что «принимаемые в последние годы меры по совершенствованию пенсионной системы так и не позволили достичь приемлемого для достойной жизни пожилых граждан уровня пенсионного обеспечения», указали в Счетной палате.

По информации главного контрольного ведомства страны, если на начало 2019 года федеральную социальную доплату к пенсии получали около 3,4 млн пенсионеров, то на конец года число получателей выросло на 15% или почти на 508 тыс. человек – до 3,9 млн человек. Средний размер доплаты составил 1 936,30 рубля

Таким образом, подчеркнули в Счетной палате, почти 9% пенсионеров в 69 регионах России получают пенсии ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера.

При этом, как заявила Счетная палата, доля расходов на пенсионное обеспечение в объеме ВВП сокращается. В частности, в 2017 году удельная доля расходов на выплату пенсий в ВВП составила 9%, а в 2019 году этот показатель ставил 7,9%. Такое положение дел «не может способствовать повышению уровня жизни пенсионеров», заключил контрольный орган.

Ранее представители российского руководства неоднократно заявляли, что различные изменения в пенсионной системе, проводимые в последние годы, в том числе повышение пенсионного возраста, направлены на увеличение пенсионных выплат и рост уровня жизни пенсионеров – чтобы пожилые люди не выживали, а жили на достойном уровне. Однако власти с этой задачей пока не справляются, признала в итоге СП.

Москва, Наталья Петрова

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