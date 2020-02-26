Совфед предлагает штрафовать за купание и игры на несогласованных пляжах

Российские сенаторы хотят дополнить новую редакцию КоАП статьей «Нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах». Она будет предусматривать штрафные санкции за купание в неположенных местах, игру в мяч на пляже в не отведённых для этого местах, а также прыжки в воду с причалов и «подачу криков ложной тревоги». Максимальный размер штрафа может составить 50 тыс. рублей. Документ направят на рассмотрение Минюста.

Авторы законопроекта предлагают штрафовать за купание рядом с щитами, предупреждающими о запрете купания, а также в необорудованных местах. Наказание предлагают ввести за заплывание за буйки, приближение к моторным, парусным судам и весельным лодкам; за прыжки в воду с катеров, лодок и причалов.

Сенаторы считают необходимым наказывать нетрезвых купальщиков, а также тех, кто оставляет после себя мусор или играет в мяч или другие игры вне отведенного для этого места. Кроме того, законодатели предлагают запретить заводчикам домашних животных проходить на пляжи со своими питомцами. Ответственность также будет грозить в случае ложных криков о помощи и плавании на средствах для того не предназначенных.

Ответственность за нарушения понесут граждане, собственники и арендаторы пляжей. Штраф для физических лиц будет колебаться в пределах от 500 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц – от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей – от 7 тыс. до 10 тыс. рублей, для юрлиц – от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Инициаторами подобных дополнений к КоАП выступили Ростовская, Кировская, Тверская, Кемеровская, Сахалинская области, Чувашия и Башкирия, отмечает РИА «Новости».

Москва, Иван Гридин

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