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Среда, 4 марта 2020, 14:00 мск

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Депутат-единоросс похвалился помощью несуществующему роддому

Депутат Госдумы от Архангельской области, единоросс Дмитрий Юрков сообщил в соцсетях о визите в роддом в городе Каргополе и вручении молодым мамам подарков для новорожденных. Этот пост вызвал множество негодующих и язвительных комментариев у местных жителей – дело в том, что родительного отделения в каргопольской больнице нет, оно было закрыто еще в 2018 году.

Парламентарий написал на своей странице в соцсети «Вконтакте», что посетил родильное отделение в Каргополе и передал подарки для рожениц через главного врача.

Между тем пользователи в комментариях к посту депутата указали, что роддом в больнице Каргополя не существует. «Роддома уже давно нет, он закрыт!!!», – пишет Елена Краснова. «Ничего не понимаю(((( Юрков пишет про подарки новорожденным. А оказывается и роддома нет», – прокомментировал Александр Сорокин. Родильное отделение было закрыто два года назад. Теперь будущим мамам приходится ездить в другие города, которые расположены от Каргополя в сотне километров и дальше.

Юрков в ответ извинился, сославшись на то, что «вышла накладка», и отредактировал сообщение, убрав слова о посещении роддома. Парламентарию пришлось оправдываться – ошибочный пост, по его утверждению, написал за него «молодой журналист», который «решил приукрасить». «Проба пера» неудачная получилась», – заключил депутат.

Архангельск, Ольга Панфилова

Архангельск. Другие новости 04.03.20

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