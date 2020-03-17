В России из-за закрытия школ предложили выдавать больничный родителям – присматривать за детьми некому

Национальный родительский комитет предложил выдавать больничные листы родителям для присмотра за детьми до 14 лет, которые вынуждены оставаться дома из-за закрытия школ и других детских образовательных учреждений на карантин в связи с коронавирусом. Об этом сообщила председатель комитета Ирина Волынец.

В настоящее время в России повсеместно закрывают школы из-за ухудшения эпидемиологической обстановки по коронавирусной инфекции. В результате работающие родители вынуждены оставлять детей дома без присмотра. При этом зачастую возникают ситуации, когда и бабушки или дедушки не могут присматривать за внуками, поскольку они также работают либо у них нет возможности сидеть с детьми по каким-то другим причинам. Более того, что в свете распространения коронавируса эпидемиологи призывают не оставлять детей с бабушками и дедушками, поскольку пожилые люди – это самая уязвимая часть населения. Инфицированные коронавирусом дети, отмечают китайские ученые, являются скрытыми разносчиками COVID-19. У малолетних это заболевание зачастую протекает бессимптомно, и поэтому дети представляют потенциальную опасность для взрослых, пишет издание MedicalXpress.

В связи с этим общественники считают необходимым разрешить родителям, которые оказались в безвыходной ситуации, уходить на оплачиваемый больничный до окончания карантина в детсадах и школах.

Волонец обратила внимание на то, что по действующему законодательству оставление детей до 14 лет без надзора и присмотра, в том числе и дома, грозит родителям привлечением к уголовной ответственности, а при возникновении несчастных случаев – ограничением в родительских правах либо их лишением. По ее словам, это обстоятельство еще более усугубляет проблему, сообщает RT.

Ранее Минпросвещения России выдало рекомендацию школам, детсадам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционное обучение из-за риска распространения коронавируса.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 17.03.20

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