Минпросвещения отправляет школьников на 3-недельные каникулы

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции нового типа всех российских школьников отправят на вынужденные каникулы с 23 марта по 12 апреля. Соответствующее заявление сделал министр просвещения Сергей Кравцов.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», – приводит РИА «Новости» слова главы ведомства.

Министр также добавил, что возглавляемое им ведомство совместно с Роспотребнадзором создает рабочую группу для поддержки систем образования в регионах в связи со сложившейся ситуацией.

Ранее Минпросвещения России выдало рекомендацию школам, детсадам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционное обучение из-за риска распространения коронавируса.

Национальный родительский комитет предложил выдавать больничные листы родителям для присмотра за детьми до 14 лет, которых отправили на карантин по коронавирусу. Об этом сообщила председатель комитета Ирина Волынец.

Москва, Иван Гридин

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