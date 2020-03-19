Эксперты допустили дефицит импортного алкоголя в России

Крупные импортеры алкоголя предупредили российских контрагентов о вероятных проблемах с поставками из-за рубежа. Трудности могут возникнуть в связи с изменениями в работе таможни на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

По данным «Коммерсанта», в ситуацию уже вмешалось Росалкогольрегулирование. Ведомство обратилось к поставщикам с просьбой направить информацию о том, поставки какой продукции могут сорваться.

По словам президента компании по производству и продаже алкоголя «Ладога» Вениамина Грабаря, дефицит тех или иных напитков может возникнуть лишь в долгосрочной перспективе, поскольку существующих запасов на складах хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом следует учитывать на снижение спроса в заведениях общественного питания.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.03.20

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