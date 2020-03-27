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Пятница, 27 марта 2020, 12:28 мск

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ЕГЭ хотят перенести на август из-за пандемии

В России хотят перенести период проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с июня на август, а также продлить приемную кампанию в учебные заведения на осень. С таким предложением выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

«Просим Вас рассмотреть предложение о переносе основного этапа Единого государственного экзамена на август 2020 года, с соответствующей корректировкой сроков федеральной кампании по поступлению в вузы и набору абитуриентов из выпускников школ», – пишет депутат в письме, адресованном премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению Чернышова, качество дистанционного образования в российских школах оставляет желать лучшего, передает РИА «Новости». По оценке экспертов Института прогрессивного образования, 36% школьников необходимо дополнительное время на повышение уровня знаний. Если не перенести сроки ЕГЭ, данная ситуация ударит по успеваемости учеников, уверен депутат.

«Наша система оказалась не готова к массовому переходу на дистанционное образование, из-за чего многие уроки свелись просто к конспектированию учебных параграфов. Школьники теряют возможность качественно подготовиться к экзаменам», – заявил Чернышов.

Помимо этого, депутат указал, что пандемия создает дополнительный стрессовый фактор, препятствующий образовательному процессу.

Москва, Зоя Осколкова

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