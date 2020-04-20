Гинеколог дала советы беременным в период пандемии

Женщинам, ожидающим ребенка, во время пандемии стоит проявлять особую осторожность. Известно, что беременные тяжелее переносят любые заболевания, чем остальное население. Об этом сообщила акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в интервью радио Sputnik.

«Угроза серьезная абсолютно для всех, а для беременных – в еще большей мере. Беременность обостряет хронические заболевания. Даже у абсолютно здоровых женщин могут появиться жалобы, с которыми они прежде не сталкивались. Если были какие-то физиологические особенности сосудов, почек, печени, ЖКТ или нервных пучков, то беременность усиливает эту нагрузку», – объяснила врач.

В настоящее время медики не могут определенно сказать, как коронавирус повлияет на будущего ребенка. Из опыта предыдущих эпидемий ясно, что у беременных заболевание протекает тяжелее, чем у обычного населения. «Высок процент случаев, когда ребенок также заболевает и рождается с этим вирусом. Трудно сказать, насколько ребенок может быть жизнеспособен. Велика вероятность того, что беременность может прерываться на достаточно больших сроках. Плод может не пережить заболевания матери», – отметила Ерофеева.

Эксперт посоветовала придерживаться стандартных правил – ограничить социальные контакты и оставаться дома. Прогулки на улице необходимо заменить упражнениями дома, например, просто шагать по квартире. Кроме того, врач рекомендует отказаться от просмотра новостей и читать художественную литературу.

Москва, Зоя Осколкова

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