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Вторник, 28 апреля 2020, 12:48 мск

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Россияне в режиме самоизоляции скупают товары для пикника

Торговые онлайн-площадки фиксируют рост на товары для пикника. Россияне покупают мангалы, уголь и решетки для гриля, несмотря на режим самоизоляции.

По данным маркетплейса «Беру», в последние выходные апреля продажи товаров для пикника выросли в 1,5 раза. «Так, число заказов угля выросло на 139%, мангалов – на 118%, инструментов для барбекю – на 83%, шампуров – 66%, грилей и коптилен – на 31%», – сообщается в исследовании.

Впрочем, авторы отмечают, что в прошлом году рост был значительно выше. «Так, число заказов мангалов тогда выросло на 195%, а грилей и коптилен – на 127%», – рассказали в «Беру».

В то же время спрос на походную мебель и палатки не так высок, как в 2019-м. В прошлом году продажи таких товаров выросли на 110%, в этом году – примерно на 30%.

Онлайн-магазин Wildberries также отмечает повышенный спрос на мангалы и угольные грили. Продажи первой категории в минувшие выходные увеличились в 11 раз в годовом выражении, а второй – в три раза. Кроме того, в 14 раз больше россияне заказали шампуров, в четыре раза – наборов для пикника и одноразовой посуды, а также в три раза – решеток для гриля.

Напомним, в России действует режим самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Гражданам не рекомендуется покидать свои дома без крайней необходимости. Закрыты торговые центры, запрещены массовые мероприятия. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

Москва, Зоя Осколкова

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