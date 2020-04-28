Фен от коронавируса и фейковый Минздрав: россиян предупредили о мошенничестве во время самоизоляции

Роспотребнадзор перечислил самые популярные уловки, на которые идут мошенники, чтобы обмануть граждан, находящихся на самоизоляции во время пандемии коронавируса. Рекомендации о том, как не попасть на удочку аферистов, ведомство опубликовало на своем сайте.

Так мошенники предлагают купить средства для защиты от вируса. При этом стоимость таких товаров завышена, а поставляет их ненадежный производитель. Обманщики требуют предоплату и зачастую граждане не дожидаются своих заказов. Например, мошенники предлагают купить очистители воздуха, которые якобы убивают патоген, а также маски с фильтром, отсеивающие вирус.

Кроме того, аферисты требуют денег за то, что можно получить бесплатно. Например, за брошюры о коронавирусе, выпущенные государственными органами с началом распространения инфекции.

Часто целью мошенников являются данные банковской карты. Так пользователям предлагают пройти по ссылке, заманивая предложениями для борьбы с коронавирусом. На одном из сайтов, фишинговая программа загружалась при попытке прочитать про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена.

Мошенники маскируют сайты с вредоносным ПО под порталы реальных организаций и госорганов, таких как Всемирная организация здравоохранения и Минздрав. Попытки фишинга также могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции.

С введением штрафных санкций за нарушение режима самоизоляции, в интернете начали появляться мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко гражданам можно отходить от дома. Для этого нужно ввести данные банковской карты.

Есть в Сети немало предложений по продаже фальшивых пропусков. «Стоит помнить, что оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о методах их оформления можно найти на официальных сайтах», – предупреждает Роспотребнадзор.

Мошенники рассылают фейковые СМС, в которых сообщается о штрафах за нарушение карантина или самоизоляции. При этом оплату требуют по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Россиянам, оказавшимся в трудном финансовом положении, мошенники предлагают помочь с оформлением субсидий, компенсации ущерба от вируса и других мер господдержки, проведением процедуры банкротства за комиссию. Как правило, получив предоплату, преступники скрываются.

Нередко мошенники прикрывают свою деятельность благотворительностью, а именно, просят пожертвовать деньги на помощь пожилым людям или россиянам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таком случае деньги, скорее всего, вернуть не удастся.

Москва, Зоя Осколкова

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