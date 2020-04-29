Коронавирус изменил образ магазинного вора

В России после введения режима самоизоляции изменился социально-демографический состав магазинных воришек. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные компаний по защите магазинов от воровства BIT и NtechLab.

Они свидетельствуют, что резко возросло число краж, совершенных людьми в возрасте старше 30 лет. Теперь нередко воруют респектабельного вида люди в возрасте до 50 лет. При этом зачастую кражи пытаются совершить трезвые посетители магазинов, в то время как ранее большинство магазинных воров были пьяны.

Эксперты отмечают, что до введения режима самоизоляции более 60% попыток хищения приходилось на молодежь в возрасте до 30 лет. Теперь же на их долю приходится лишь треть краж. Более 61% попыток краж сегодня осуществляют люди старше 30 лет.

Чаще воруют мужчины. Они стараются похитить спиртные напитки и пиво, предпочитая неэлитные сорта. Также магазинных воров в последние два месяца привлекают хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.04.20

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