российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 мая 2020, 16:09 мск

Новости Общество

Новости, Кратко, Популярное

Космонавт рассказал, чем пребывание на МКС отличается от самоизоляции

Фото: Роскосмос

Российский космонавт Федор Юрчихин объяснил, чем отличается полет на орбиту от самоизоляции, на которой находятся граждане во время пандемии коронавируса.

«Мы на самоизоляцию... идем добровольно, это наша работа, мы к ней готовимся, и психологически мы понимаем, что это будет, как это будет, а самоизоляция сегодня дома – это вынужденное», – сказал космонавт во время прямого эфира в Instagram.

Федор Юрчихин совершил пять космических полетов, он девять раз выходил в открытый космос, где провел более 59 часов.

Ранее космонавт признался, что больше всего на орбите ему хотелось просто посидеть на стуле и попить чай из чашки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.05.20

Из-за крупных пожаров глава МЧС РФ лично прибыл в Забайкалье. / Москвичам пообещали штрафы за отсутствие масок. / «Е-карты» продлят не всем горожанам. Мэрия назвала условия сохранения проездных билетов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Самоизоляция

За больными с легкой формой Covid-19 решено следить с помощью сотовых телефонов

Эксперты: не надо переоценивать самостоятельность губернаторов в ситуации с Covid-19

Собянин объявил о «масочном режиме» в Москве

«Просьба покинуть пляж», – полиция провела зачистку на Верх-Исетском водохранилище (ФОТО, ВИДЕО)

Будет или нет первая смена в лагерях Екатеринбурга – расскажут после 12 мая

Свердловчане заказывают еду на суммы от 200 рублей до 6-7 тысяч

Мэр Екатеринбурга рекомендовал отменить первую смену в детских лагерях

Брянский чиновник незаконно выдавал разрешения на работу во время карантина

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Самоизоляция,