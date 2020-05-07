Космонавт рассказал, чем пребывание на МКС отличается от самоизоляции

Российский космонавт Федор Юрчихин объяснил, чем отличается полет на орбиту от самоизоляции, на которой находятся граждане во время пандемии коронавируса.
«Мы на самоизоляцию... идем добровольно, это наша работа, мы к ней готовимся, и психологически мы понимаем, что это будет, как это будет, а самоизоляция сегодня дома – это вынужденное», – сказал космонавт во время прямого эфира в Instagram.
Федор Юрчихин совершил пять космических полетов, он девять раз выходил в открытый космос, где провел более 59 часов.
Ранее космонавт признался, что больше всего на орбите ему хотелось просто посидеть на стуле и попить чай из чашки.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 07.05.20
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