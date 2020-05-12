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Вторник, 12 мая 2020, 13:32 мск

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Изнасилованных и ограбленных юных россиянок обвинили в нарушении самоизоляции

Полиция в Красноярске составила административный протокол о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, которые стали жертвами сексуального насилия и ограбления. Материалы по статье 9.1 краевого закона «Об административных нарушениях» (невыполнение обязанностей в области предотвращения и ликвидации стихийных бедствий, эпидемий и их последствий) переданы на рассмотрение в административную комиссию. Пострадавшим грозит штраф от 100 до 1 тысячи рублей.

По информации красноярского управления МВД, в ночь на 22 апреля к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина, отобрал мобильники и ювелирные украшения, после чего изнасиловал их и сбежал.

Грабителя-насильника вскоре поймали – им оказался неоднократно судимый местный житель 1964 года рождения. В отношении задержанного возбудили уголовные дела.

При этом правоохранители решили наказать и обеих жертв грабителя-насильника – за нарушение режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса нового типа. На девушек были составлены протоколы об административном правонарушении, их предстоит рассмотреть административной комиссии. На задержанного также составили административный протокол за нарушение режима самоизоляции.

Как объяснили в полиции, что ни подозреваемый, ни его жертвы не должны были находиться на месте инцидента, поскольку в регионе действуют введенные из-за коронавируса ограничительные меры, сообщает «Тайга.Инфо».

Красноярск, Наталья Петрова

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