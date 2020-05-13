Две изнасилованные в Красноярске девушки избежали штрафа за нарушение самоизоляции

В Красноярске районная административная комиссия отказалась штрафовать за нарушение режима самоизоляции двух юных местных жительниц, которых изнасиловали и ограбили на улице. Девушки обратились за помощью к полицейским – насильника-грабителя поймали по горячим следам. Вместе с тем потерпевшие получили административные протоколы о нарушении самоизоляции. Аналогичный материал правоохранители составили и на нападавшего.

«Административная комиссия Свердловского района пояснила, что штрафовать, разумеется, никого не будут. В возбуждении дела было отказано, так как потерпевшие обратились в органы полиции при наступлении угрозы жизни и здоровью», – говорится в сообщении краевого оперштаба по ситуации с коронавирусом. В ведомстве добавили, что в отношении подозреваемого возбуждены пять уголовных дел.

Нападение на двух девушек 17 и 18 лет было совершено в ночь на 22 апреля. Пострадавшие обратились за помощью к патрульным полицейским. Потерпевшие рассказали, что на улице на них напал мужчина, отобрал мобильники и ювелирные украшения, после чего изнасиловал их и убежал.

Нападавшего вскоре задержали – им оказался неоднократно судимый местный житель 1964 года рождения.

На задержанного и его обеих жертв составили административные протоколы за нарушение режима всеобщей самоизоляции, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса нового типа. Полиция пояснила, что ни потерпевшие, ни подозреваемый не должны были находиться на месте происшествия из-за ограничений по коронавирусу.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 13.05.20

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